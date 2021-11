Campanha de Multivacinação registra bons índices de imunização no início de novembro

A Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos alcançou bons índices de vacinação neste início de mês, após ser prorrogada até o dia 30 de novembro. Do dia 1° a 5 deste mês foram vacinados 18.138 crianças e adolescentes. O total desde o início da Campanha é de 151.148 pessoas, segundo levantamento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica junto aos 295 municípios catarinenses.

Na Campanha são oferecidas 16 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. Entre as doses aplicadas estão todas aquelas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente como a vacina BCG, que previne formas graves da tuberculose; a Tríplice Viral, que previne a caxumba, o sarampo e a rubéola; a febre amarela; e a pólio, que protege contra a poliomielite; entre outras.

“Já alcançamos um bom número de crianças e adolescentes desde o início da Campanha, o que mostra a preocupação dos catarinenses em manter as vacinas de rotina em dia. Continuaremos com todos os esforços para que ao fim da Campanha tenhamos atualizado o maior número possível de cadernetas de vacinação”, ressalta a chefe da divisão de imunização da Dive, Chaiane Natividade de Souza Gonçalves.

Para saber locais, datas e horários de vacinação, a população deve procurar informações junto à secretaria de saúde do município de residência. Os pais e responsáveis que estão com dúvidas sobre a situação vacinal dos filhos, devem levar a criança ou o adolescente até um posto, com a carteirinha de vacinação em mãos, para verificar se todas as doses estão em dia.