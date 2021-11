Câmara aprova urgência para projeto que cria programa para biocombustíveis avançados; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 1873/21. De autoria do deputado Ricardo Barros (PP-PR), atual líder do governo na Câmara, o texto cria o Programa Nacional dos Combustíveis Avançados Renováveis.

A proposta será oportunamente pautada no Plenário. Neste momento, está sendo analisado o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 173/15, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Brasil e o governo da Comunidade da Dominica, país insular localizado no Caribe.

