Câmara aprova projeto que dá nome de Bonifácio Andrada a corredor das comissões; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou há pouco o Projeto de Resolução 43/21, que denomina “Deputado Bonifácio de Andrada” a Ala A do Pavimento Térreo do Anexo II da Câmara dos Deputados. Logo após a aprovação, a proposta foi promulgada.

A sessão de votação do projeto foi conduzida pelo filho de Bonifácio, deputado Lafayette de Andrada, que agradeceu a homenagem. “Foi um homem que dedicou sua vida ao Parlamento brasileiro”, disse.

O autor do projeto é o deputado Fábio Ramalho. Ele lembrou que o homenageado foi o político mais longevo do País, com 15 mandatos eletivos e 64 anos de vida pública – somente na Câmara permaneceu por 10 mandatos consecutivos. Bonifácio faleceu em janeiro, aos 90 anos, em decorrência da Covid-19.

A proposta recebeu parecer favorável do deputado Arlindo Chinaglia, que foi lido em Plenário pelo deputado Vicentinho. O relator destacou a experiência jurídica do ex-parlamentar e a relação familiar com a política. Bonifácio era descendente direto - da quinta geração - do patriarca da Independência José Bonifácio de Andrada e Silva.

“Culto, educado, gentil e aberto ao diálogo, fez de suas convicções, instrumento de defesa do que acreditava ser o melhor para o país, sempre respeitando a pluralidade política e convicto defensor do parlamento brasileiro”, disse Chinaglia.

Vários parlamentares também elogiaram a capacidade de diálogo de Bonifácio de Andrada. “Ele foi uma grande referência para todos nós. Era um conciliador”, disse o deputado Bilac Pinto. A deputada Alice Portugal disse que ele trouxe à Câmara “uma visão de que a democracia é um elemento indispensável para a convivência dos diferentes”.

Os deputados devem analisar agora requerimentos de urgência de projetos de lei em tramitação na Casa.

