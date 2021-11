Audiência discute homologação de tombamento cultural do encontro dos rios Negro e Solimões

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (10) a homologação do tombamento do Encontro das Águas dos rios Negro e Solimões.

O deputado José Ricardo (PT-AM), que pediu a realização do debate, lembra que o Encontro das Águas foi tombado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2010.

"Os mais de dez quilômetros em que é possível observar as águas escuras e transparentes do rio Negro correndo ao lado das águas turvas e barrentas do rio Solimões, no Amazonas, foram tombados em função da excepcionalidade do fenômeno, considerando seu alto valor paisagístico", explica José Ricardo defendendo a homologação do tombamento.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com os deputados, entre outros:

- a coordenadora do Movimento SOS Encontro das Águas, Elisa Wandelli;

- o coordenador do Núcleo de Cultura Política da Universidade Federal do Amazonas, Ademir Ramos.

A audiência será realizada no plenário 12, a partir das 15 horas.