Adiada discussão de emendas da CMO ao Orçamento de 2022

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) reúne-se, nesta quarta-feira (10), às 10h, para debater e votar as emendas a serem apresentadas pelo colegiado à Lei Orçamentária Anual (LOA), por meio da qual estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo federal para 2022.

A reunião ocorrerá na sala 2 do anexo 2 da Câmara.

O debate sobre as emendas seria realizado nesta terça (9), mas acabou sendo adiado por decisão do colegiado, presidido pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

O Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 19/2021, que trata da proposta orçamentária, é relatado pelo deputado Hugo Leal (PSD-RJ).