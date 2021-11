Comissões promovem seminário sobre fraternidade na próxima semana

As comissões de Direitos Humanos e Minorias; de Educação; de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; e de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realizam, na próxima segunda-feira (8), um seminário sobre fraternidade e amizade social, temas da carta encíclica publicada pelo Papa Francisco em outubro de 2020.



Foram convidados para participar do evento, entre outros:

- o secretário-executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, Daniel Seidel;

- um representante da ONU Brasil;

- o representante do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), Romi Benke;

- a presidente do Conselho Nacional de Leigos do Brasil, Sônia Oliveira.

O evento foi proposto pelos deputados Helder Salomão (PT-ES), Vicentinho (PT-SP), Camilo Capiberibe (PSB-AP), José Ricardo (PT-AM), Patrus Ananias (PT-MG), Padre João (PT-MG), Maria do Rosário (PT-RS) e Lídice da Mata (PSB-BA).

Eles querem discutir os ensinamentos da carta papal e "sua contribuição para uma forma mais fraterna de guiarmos a ação estatal, especialmente da atividade parlamentar que tem na representação da população a obrigação de ter um olhar fraterno para a formulação de legislações e políticas públicas".

O seminário será realizado no plenário 6, a partir das 14 horas.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.