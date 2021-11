Comissão debate fomento à agricultura de baixo carbono

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima segunda-feira (8) sobre a atuação do Sistema Nacional de Fomento (SNF) no financiamento ao agronegócio sustentável. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 12.

O deputado Domingos Sávio (PSDB-MG), que pediu a audiência, lembra que o SNF está intimamente ligado ao desenvolvimento sustentável do Brasil, priorizando programas e linhas de crédito relacionadas à agenda 2030, sendo o maior difusor do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), que tem como foco a adoção de tecnologias de produção sustentáveis no setor agropecuário.

"O SNF, por possuir linhas e produtos próprios para incentivar projetos sustentáveis, pode agregar recursos e expandir a capacidade de financiamento para alavancar os investimentos verdes nos setores rural e agropecuário", observa o deputado.

Debatedores

Foram convidados para o debate, entre outros, o presidente da Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE), Sergio Suchodolski; o diretor-presidente do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob), Marco Aurélio Borges de Almada Abreu; e o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro.