Empresas têm mais de 1.000 vagas abertas em diversas áreas. Confira!

Empresas de diversos setores estão com mais de mil vagas abertas para diferentes cargos. A maioria é para a área de tecnologia, mas há opções em supermercados, indústria, franquias, escolas, financeiras, entre outras.

A maioria das empresas não divulga salário, nem pacote de benefícios. Todas as inscrições devem ser feitas de forma online, pela internet ou e-mail.

Confira as ofertas de emprego a seguir:

Anjo Tintas

A indústria não informa a quantidade de vagas, mas está recebendo currículos para as cidades de Criciúma e Fumaça, em Santa Catarina, Montes Claros, em Minas Gerais, e para a região do interior de São Paulo.

Em Criciúma (SC) as vagas são para:

• Analista de controladoria;

• Analista de logística;

• Analista de sistemas e desenvolvimento;

• Estágio de SAC e de laboratório de pesquisa e desenvolvimento.

• Jovem aprendiz para área financeira, setor comercial e laboratório de controle de qualidade;

• Técnico de segurança do trabalho;

• Trainee de PCP;

Em Morro da Fumaça (SC), as oportunidades são para:

• Analista de pricing;

• Auxiliar de produção; e

• Estágio de manutenção.

Em Montes Claros (MG), há o posto para:

• Representante comercial.

Em São Paulo para:

• Promotores de vendas.

Entre alguns dos benefícios que a empresa oferece, estão plano de saúde, PPR (Programa de Participação nos Resultados, refeição e vale transporte.

Para mais informações e inscrições para as vagas, basta acessar o link.

Ateliware

A empresa de software está com quatro vagas abertas para trabalho remoto para atuar como:

• Pessoa Desenvolvedora (Pleno e Sênior):

• Pessoa Desenvolvedora Elixir (Pleno e Sênior);

• Pessoa Desenvolvedora Ruby (Pleno e Sênior); e

• Product Designer (Pleno e Sênior).

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios.

Para se candidatar, basta acessar a página de vagas da empresa no link.

AutoForce

A desenvolvedora de tecnologias e soluções de marketing digital para o segmento automotivo está com seis vagas abertas para cargos de:

• Analista de e-commerce;

• Analista de Tráfego;

• Customer Success;

• Designer gráfico;

• Head of Customer Experience;

• Marketing; e

• Sales Development Representative;

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. As oportunidades são para cargos remotos e para se candidatar, basta acessar o link.

Escola Mais

A rede está com 65 vagas abertas. Os cargos disponíveis são:

• Analista de currículo e metodologia;

• Analista de qualidade de software;

• Associate produc manager;

• Coordenador administrativo;

• Coordenador de comunidade escolar;

• Coordenador de unidade;

• Diretor de unidade;

• Gerente de customer success;

• Product manager;

• Professor; e

• UX designer.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Para se candidatar, acessar o link.

Evolucional

A startup está com mais de 10 vagas nas áreas:

• Comercial;

• Desenvolvimento;

• Financeira;

• Gestão de pessoas;

• Marketing;

• Pedagógica;

• Relacionamento; e

• Supply chain.

As vagas são para a região de São Paulo e Campinas. Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados devem se cadastrar no link.

Fala Criativa

A agência de relações públicas e assessoria de imprensa está com 3 vagas abertas para a área de imprensa, focadas no atendimento de clientes dos segmentos financeiro, lifestyle, sustentabilidade, comportamento e negócios.

Duas delas são destinadas a pessoas com perfil sênior.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados devem enviar um e-mail para [email protected], com o currículo anexo e com a vaga de interesse no assunto.

FitBank

A empresa está com 350 vagas para a área de tecnologia da informação (desenvolvedores, arquitetos da informação, suporte e infraestrutura) para trabalhar em São Paulo e no Ceará.

A remuneração não foi divulgada, mas entre os benefícios, estão: plano de saúde, horário flexível, possibilidade de bonificação semestral e lanches.

Os currículos devem ser cadastrados no Banco de Talentos do site.

Gama Academy

A escola que forma profissionais para o mercado digital, seleciona candidatos para trabalharem em regime home office. Há vagas para:

• Analista de aprendizagem;

• Analista de projetos;

• Customer experience pleno;

• Desenvolvedor(a) Fullstack pleno e sênior; e

• Designer gráfico sênior.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados deverão se cadastrar pelo site.

GetNinjas

O aplicativo para contratação de serviços está com 22 vagas abertas. As oportunidades são para os cargos de:

• Agile master;

• Analista de dados de indicadores sênior;

• Analista de qualidade sênior;

• Analista de segurança da informação;

• Analista de suporte técnico;

• Assistente de prevenção a fraude;

• Cientista de dados;

• Desenvolvedor android (kotlin), back-end (ruby), front-end, mobile iOS, python;

• Engenheira de dados;

• Engenheira de devops;

• Líder técnica de engenharia de software - front end (javascript);

• Product designer sênior; e

• Product manager.

Também há inscrição para o banco de talentos para pessoas 50+, pessoas LGBTGI+, pessoas pretas, pessoas com deficiência.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Para se candidatar, acesse o link.

Grupo Petra Gold

A companhia do setor de serviços financeiros, seguros e construção civil, está com 46 vagas abertas para a área comercial.

As oportunidades são para atuar na área comercial de seguros e os candidatos devem ter ensino médico e conhecimento no pacote office.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Interessados devem se inscrever no site.

Juntos Somos Mais

A joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, está com 20 vagas abertas de estágio para estudantes de graduação (bacharel e tecnólogo).

Os interessados em participar do +Start 2022 podem se inscrever no site até o dia15 de novembro.

As oportunidades são para estudantes dos cursos de:

• Administração;

• Desenho Industrial;

• Design;

• Direito;

• Economia;

• Engenharias;

• Estatística;

• Marketing;

• Matemática;

• Mídias Digitais;

• Publicidade e Propaganda; e

• Tecnologia da Informação.

Na startup, os estagiários poderão atuar em funções nas áreas de BI & Analytics, Comercial, CRM, Customer Success, Finanças, Legal, Marketing, Negócios, Operações, Produtos e Tecnologia.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Entre os benefícios, são: vale-refeição, vale-transporte, gympass, zenklub, sessões de mindfulness semanais e ajuda de custo para montar a base de trabalho.

Klubi

A fintech tem 16 oportunidades nas áreas de:

• Comercial;

• Produto; e

• Tecnologia.

São 14 vagas para consultor e supervisor comercial, e 2 para designer de produto e engenheiro de software.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os candidatos podem enviar o currículo com o título da área de interesse para o e-mail: [email protected].

Meu Financiamento Solar

A fintech de crédito para energia solar tem 29 vagas abertas, sendo 25 para analista de vendas, e quatro para líder de vendas.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados podem se cadastrar pelo link.

Nagro

A fintech está com oito vagas abertas, com destaque para as oportunidades no time de tecnologia com posições para a realização do trabalho de maneira remota, que são:

• Desenvolvedor(a) Back End NodeJs;

• Desenvolvedor(a) Front End VueJs; e

• Desenvolvedor(a) Python para Data Science.

Além disso, para a sede da empresa em Uberlândia (MG) estão abertas vagas para:

• Analista de atendimento Júnior;

• Designer de produtos digitais pleno (UI Designer);

• Estágio em direito e gestor de RH; e

• Gestor de tráfego pleno.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Para se candidatar às vagas e ter acesso a todas oportunidades da Nagro, acesse o link.

Royal Face

A rede de franquias de clínicas de estética facial está com 167 vagas abertas em 14 estados. As oportunidades são para:

• Analista de compras atendente comercial;

• Analista de marketing;

• Avaliador;

• Biomédico esteta;

• Consultor comercial;

• Consultor de expansão;

• Esteticista;

• Farmacêutico;

• Gerente para área técnica;

• Gestor comercial; e

• Recepcionista.

Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil. A maioria das vagas da Royal Face exige experiência na área.

A escolaridade varia de ensino médio, para os cargos da área comercial, serviços gerais e recepcionista, curso tecnólogo em estética para esteticista, e superior para gestor.

Os candidatos a biomédicos devem ter cursado a pós-graduação ou habilitação em estética.

Os interessados podem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site.

Supermarket

A rede está com 160 vagas abertas para trabalhar na filial de Copacabana, no Rio de Janeiro, que será inaugurada ainda este ano

Entre alguns dos postos estão:

• Açougueiro;

• Auxiliar administrativo;

• Confeiteiro;

• Cozinheira;

• Deposista;

• Encarregado de hortifruti;

• Fiscal de caixa;

• Fiscal de prevenção e perdas;

• Gerente;

• Líder de prevenção e perdas;

• Locutor.

• Operador de caixa;

• Operador de delivery;

• Padeiro;

• Repositor de mercadorias; e

• Subgerente;

A empresa pede nível de escolaridade conforme a vaga. Há opções para quem tem ensino fundamental, médio incompleto ou completo.

O Supermarket não divulga o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected].

Unike

A fricTech está com 14 vagas abertas para moradores de São Paulo atuarem em modelo híbrido e remoto.

Os cargos disponíveis são para:

• Analista de operações;

• Analista de recrutamento & seleção;

• Analista do CTO;

• Data Science;

• Head ID;

• Head PAY;

• INFRA.

• Product Manager;

• Product Owner ID;

• Product Owner PAY; e

• Project Manager.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados devem enviar o currículo para o seguinte e-mail.

V4 Company

A assessoria de marketing digital está com 25 vagas abertas para atuação na matriz em São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul. Há vagas para:

• Account executive;

• Analista de customer success pleno;

• Assistente de contratos júnior;

• Audiovisual;

• Auxiliar administrativo;

• Auxiliar de customer success Junior;

• Back-End Developer;

• Business Development Representative (BDR);

• Cientista de Dados;

• Contas a Receber;

• Copywriting;

• Designer Pleno;

• Designer;

• Estágio em customer success;

• Estágio na área financeira, marketing, font-end developer sênior, product owner (PO), sales development representative (SDR) e UI/UX Designer.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Os interessados deverão se candidatar no site:

Wise & Trust

A empresa está com duas vagas abertas para investor relationship e estágio em inside sales ops.

Podem se candidatar profissionais das áreas administração, comunicação, marketing - entre outras -, interessados em tecnologia, inovação e mercado financeiro.

Não foi divulgado o valor da remuneração nem o pacote de benefícios. Inscrições no link.

XP INC

A companhia abriu 100 vagas em um programa de estágio com foco na diversidade para contratar estudantes de diferentes regiões do país e de grupos minorizados.

A prioridade será a contratação de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência.

As vagas são para as áreas de:

• Comercial (B2B, B2C, private banking, empresas, corporate e sucesso do Cliente); e

• Corporativa (gente e gestão, finanças, jurídico, auditoria, prevenção a fraude, compliance, operações, CRM e marketing);

• Mercado Financeiro (mesa de operações, tesouraria, investment banking, operações, research e asset).

• Tecnologia (dados, produtos, engenharia de software, design e infraestrutura);

Para se candidatar, os estudantes precisam ter como requisitos:

• Matrícula ativa em instituições de ensino superior, em cursos correlacionados com as áreas de candidatura;

• Conclusão de curso entre 12/2022 e 12/2023, disponibilidade para estagiar durante seis horas por dia e iniciar o estágio em fevereiro de 2022.

O alinhamento da pessoa candidata com a cultura da XP Inc. é um dos principais fatores verificados durante todo o processo seletivo.

A bolsa auxílio é de R$ 1.800, além de benefícios. Entre os benefícios, estão:

• Bolsa extra semestral;

• VR de R$32 por dia;

• Plano médico (sem co-participação);

• Plano odontológico (sem co-participação);

• Gympass;

• Zenklub;

• Auxílio home office mensal;

• Móveis home office;

• Auxílio creche;

• XP anywhere.

Inscrições no site.

