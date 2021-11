Congresso Nacional adere a campanha contra câncer de próstata

O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado de azul até o dia 16, em apoio ao Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Trata-se do tipo mais comum de câncer entre os homens, depois do câncer de pele. A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada abaixo da bexiga, cuja principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

O risco de contrair a doença aumenta com o avançar da idade. No Brasil, a cada dez homens diagnosticados com a doença, nove têm mais de 55 anos, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Histórico familiar, sobrepeso e obesidade completam os fatores de risco.

Diagnóstico precoce

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Por isso, é importante o diagnóstico precoce feito por exames de toque retal e de sangue.

Os sintomas mais comuns são: dificuldade de urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.