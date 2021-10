Comissão debate criação do Dia Nacional do Cristão

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promove audiência pública na sexta-feira (5) para discutir o Projeto de Lei 2832/21, da deputada Dra. Soraya Manato (PSL-ES), que cria o Dia Nacional do Cristão, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo de junho.

O debate é uma iniciativa do deputado Eli Borges (Solidariedade-TO). Ele informa que a Lei 12.345/10, em seu artigo 1º, dispõe que “a instituição de datas comemorativas que vigorem no território nacional obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, religiosos, culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira”.

O parlamentar destaca que, segundo o Censo 2010 do IBGE, 87% da população brasileira professam a fé cristã, reunidos em igrejas de diversas denominações. "A instituição do Dia Nacional do Cristão atende, portanto, ao critério de alta significação para o maior segmento religioso existente no País", opina.

Foram convidados para a discussão:

- o pastor da Assembleia de Deus Harbety Carvalho;

- o bispo do Conselho Nacional dos Conselhos de Pastores do Brasil (Concepab) Robson Rodovalho;

- o pastor do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF) Josimar Francisco Da Silva;

- o apóstolo da Igreja Batista Nova Canaã, Paulo César De Lima Gomes; e

- o padre Marcus Paulo.

A reunião será realizada no plenário 13, às 10 horas. O público poderá acompanhar o evento ao vivo por meio do portal e-Democracia.