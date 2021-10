Conselho de Ética volta a se reunir para votar processos contra Barros e Miranda

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados se reúne na quarta-feira (3), às 11 horas, para discussão e votação o parecer preliminar do deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), relator do processo 31/21, referente à representação 11/21, do Psol, em desfavor do deputado Ricardo Barros (PP-PR).

Em seguida, o colegiado irá discutir e votar o relatório do deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), Relator do Processo 32/21, referente à representação 12/21, do PTB, em desfavor do deputado Luís Miranda (DEM-DF).

Ainda não foi definido o local da reunião.