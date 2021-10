Comissão ouve CFM sobre protocolos de tratamento para Covid-19

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados ouve representante do Conselho Federal de Medicina (CFM) na próxima quinta-feira (4) a respeito das orientações da entidade sobre os protocolos de tratamento para Covid-19.

O pedido para realização da audiência é do deputado Jorge Solla (PT-BA). Ele cita discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro, no qual ele afirma "apoiar a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina". Solla quer esclarecer se, de fato, as orientações do CFM "teriam servido de fundamento técnico para a adoção do chamado 'tratamento precoce' como uma política pública no enfrentamento à pandemia do Covid-19".

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 14.

Foram convidados para o debate: