Zequinha Marinho defende projeto que prevê controle do abastecimento de medicamentos

Em pronunciamento nesta quinta-feira (28), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) defendeu o PL 1.932/2021. Esse projeto de lei prevê o controle do abastecimento de medicamentos e produtos de interesse da saúde, que seria feito por meio de um sistema de acompanhamento em tempo real do consumo e do estoque desses itens. A administração desse sistema seria feita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O texto foi aprovado pelo Senado nesta quinta e agora segue para a Câmara dos Deputados.

Ao apoiar o projeto, Zequinha argumentou que é preciso levar em conta, na distribuição dos medicamentos, a necessidade de cada ente da federação. Ele afirmou que não se pode destinar a mesma quantidade de medicamentos para estados com número de habitantes, número de leitos e redes de atendimento diferentes.

— No combate à covid-19, esse problema ficou ainda mais patente. O estado do Pará, por exemplo, no mês de março de 2021, sofreu um desabastecimento sério de medicamentos auxiliares para intubação e sedação em diversos hospitais. As reais necessidades das diferentes secretarias de saúde precisam ser avaliadas em tempo real, assim como a situação de estoque de medicamentos de cada ente federativo — declarou ele.