Comissão debate denúncia sobre testes em pacientes com Covid-19 sem autorização da Anvisa

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (4) para discutir a realização de testes com proxalutamida em pacientes com Covid-19 sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O debate será às 10 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Henrique Fontana (PT-RS), que pediu a audiência, citou reportagem investigativa do jornalista Pedro Nakamura, veiculada pelo portal de notícias Matinal, do Rio Grande do Sul, em 24 de agosto deste ano, que descreve a

realização de testes com o medicamento proxalutamida, sem autorização da Anvisa, em pacientes com Covid-19 no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA).

"Ao que tudo indica, podemos estar diante de um caso grave de experimento com seres humanos sem autorização de órgãos competentes e sem o conhecimento da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde", observou o deputado.

Foram convidados para o debate, entre outros, o major médico Christiano Perin, ex-chefe da UTI do HBMPA; Ricardo Zimerman, infectologista do HBMPA; e o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Jorge Venancio. Veja a lista completa de convidados.