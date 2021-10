Paim destaca aprovação do nome de João Cândido como Herói da Pátria

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (28), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a aprovação, pela Comissão de Educação, do nome de João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata, para o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Durante o movimento, ocorrido em 1910, os marinheiros, na maioria negros, como o seu chefe, tomaram o controle dos mais importantes navios de guerra brasileiros, no Rio de Janeiro, protestando contra o uso do açoite como castigo.

O parlamentar gaúcho, que relatou a proposta (PLS 340/2018), de autoria do ex-senador Lindbergh Farias, disse que ela foi aprovada após 15 anos de esforços e muito diálogo, inclusive com a Marinha do Brasil.

— Esta Casa dá o exemplo de que é possível resgatar e reconhecer uma trajetória de personagens da história brasileira. João Cândido é um agente social em defesa da dignidade e da justiça e de melhores dias para o povo sofrido. Ele é um símbolo, afirmou.

Para Paim, lembrar os heróis e heroínas do Brasil é mostrar que a história brasileira é feita de diversidade. Acrescentou que reconhecer João Cândido como Herói da Pátria é fortalecer a democracia e a cidadania, é acreditar na nossa Constituição.