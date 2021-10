Mecias destaca aprovação de PL que cria centros de assistência integral ao autista

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (28), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou a aprovação, pelo Senado, do Projeto de Lei (PLS) 169/2018, que obriga a criar, em todas as unidades da Federação, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), centros de assistência integral a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA).

Mecias também lembrou que a proposição foi criada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), a partir da aprovação de sugestão legislativa (SUG 21/2017), que recebeu mais de 20 mil apoios no e-Cidadania.

O senador ressaltou, ainda, a sensibilidade do relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que acatou a emenda por ele apresentada, de incluir a oferta de serviço de acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado aos pais e responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista, tanto no âmbito do SUS, quanto no da saúde suplementar. A matéria seguiria agora para análise da Câmara dos Deputados.

— Sabemos que o paciente com autismo exige cuidados multidisciplinares para conseguir alcançar uma melhora progressiva em sua qualidade de vida. Na convivência com os profissionais, os pais aprendem, e definem em conjunto, como melhorar as chances de desenvolvimento do filho. Daí a importância de se garantir à família assistência psicológica e multidisciplinar — afirmou.