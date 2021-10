Comissão de Direitos Humanos promove novo debate sobre segurança pública

Uma das preocupações das Nações Unidas é com a situação da população carcerária no País - (Foto: Christiano Antonucci/Governo de Mato Grosso)

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (3) mais um debate sobre o tema segurança pública dentro das recomendações do Observatório da Revisão Periódica Universal (RPU). O debate faz parte de uma série de audiências públicas que a comissão tem realizado sobre os temas objeto das recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito da RPU da ONU.

O pedido para a realização da audiência pública é do deputado Carlos Veras (PT-PE).

Foram convidados representantes dos ministérios da da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; do Unodc Brasil - Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime; da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadãos (PFDC); do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); do Instituto Sou da Paz; do Observatório de Favelas; dentre outros. Confira aqui a lista completa dos participantes.

O debate será realizado no plenário 13 às 15h30 e terá transmissão interativa pelo portal e-Democracia.