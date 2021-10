Fernando Bezerra confia no trabalho da Comissão que acompanha crise hídrica

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (28), o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) manifestou confiança no trabalho dos senadores Jean Paul Prates (PT-RN) e José Aníbal (PSDB-SP), respectivamente, presidente e relator da Comissão Especial de Acompanhamento da Crise Hídrica, instalada na manhã de hoje.

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho disse que espera, ao final dos trabalhos do colegiado, um relatório 'robusto', com sugestões de aprimoramento de normas e regulamentos.

— E sobretudo nas políticas públicas que possam oferecer ao Brasil cada vez condições melhores para o enfrentamento de problemas que têm sido recorrentes, sobretudo em função das questões climáticas que são um desafio para a humanidade, disse.

Fernando Bezerra aproveitou para destacar que a Organização para a Cooperação para o Desenvolvimento Econômico reconheceu a excelência dos serviços prestados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo ele, ontem (27), foi divulgado o relatório final, elaborado por reguladores da Alemanha, Canadá e Suécia, que destaca o grau de amadurecimento da Aneel em critérios como governança, transparência e qualidade técnica, o que, de acordo com o senador, coloca a agência no caminho dos melhores órgãos reguladores do mundo.

— O reconhecimento da OCDE soma-se às palavras do secretário-geral das Nações Unidas (António Guterrez), para quem o Brasil é campeão global de transição energética e também à credibilidade conferida a duas importantes agências de avaliação de risco, a Moody's e a Standard & Poor's, pelo papel central da Aneel em prover um ambiente regulatório seguro e estável aos investimentos no setor elétrico brasileiro, concluiu.