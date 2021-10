Comissão de Educação realiza seminário sobre alfabetização no Brasil

Cerca de 11 milhões de brasileiros com mais de 15 anos não sabem ler - (Foto: Hedeson Alves/Governo do Paraná)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove um seminário virtual sobre alfabetização na próxima quarta-feira (3).

O deputado Diego Garcia (Pode-PR), que propôs a realização do evento, afirma que há mais de 11 milhões de analfabetos estritos (que não sabem ler nem escrever) com mais de 15 anos no Brasil. O problema, ressalta o parlamentar, é ainda mais complexo quando o critério é a alfabetizac?a?o funcional, isto é, a capacidade de ler e interpretar o que diz o texto.

"Testes cognitivos aplicados em 2018 em 2.002 pessoas residentes em a?reas urbanas e rurais de todo o País verificou que 29% das pessoas podem ser consideradas analfabetas funcionais e que na?o superam o nível rudimentar de proficie?ncia. A situac?a?o é ta?o crítica que, até entre a populac?a?o com nível superior, o nível de leitura só é proficiente em 34%", afirma Garcia

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o secretário de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC), Carlos Francisco de Paula Nadalim;

- o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz Rabelo;

- a presidente do Conselho Nacional de Educação CNE/MEC, Maria Helena Guimarães de Castro;

- a representante dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Brasil Maria Luiza Pinho Pereira.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 12.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.