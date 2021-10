Termina nesta quarta seminário sobre mercado de trabalho de arquitetos e urbanistas

Termina nesta quarta-feira (27) seminário promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, com participação de arquitetos e urbanistas, para discutir as transformações no mundo do trabalho. O seminário começou na terça-feira (26).

O encontro, que foi sugerido pelos deputados Leonardo Picciani (MDB-RJ) e Gustavo Fruet (PDT-PR), discute, por exemplo, a conjuntura global, principalmente pós-pandemia de Covid-19, e as possibilidades de trabalho para arquitetos e urbanistas se inserirem enquanto agente produtor do espaço das cidades.

Nesta quarta, o evento vai avaliar, entre outras questões, o papel do arquiteto nas diversas atuações (público, privado e empresarial), os desafios para desprecarização, as perspectivas do trabalho, e questões relacionadas às reformas trabalhista e tributária

O seminário começa às 14 horas, no plenário 6. Os interessados poderão acompanhar o evento, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.