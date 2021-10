Comissão recebe ministro Braga Netto para debater política da área de defesa

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir a implantação da Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa (END) e do Livro Branco da Defesa Nacional (LBDN).

O encontro ocorre no plenário 3, às 10h30, com a presença do ministro da Defesa, general Braga Netto.

O pedido para realização da audiência é dos deputados Claudio Cajado (PP-BA) e Arlindo Chinaglia (PT-SP).

Também foram convidados para o debate: