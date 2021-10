Prêmio Darcy Ribeiro é entregue em reconhecimento a pessoas e entidades que se destacaram na educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou a cerimônia de entrega do prêmio Darcy Ribeiro de 2021. O prêmio é concedido anualmente desde 1998 para pessoas ou entidades que se destacaram na defesa e promoção da educação.

A presidente da comissão, Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), destacou que a escolha das entidades é feita pela indicação dos parlamentares, seguindo os critérios que norteiam o prêmio de reconhecimento na defesa da educação.

“Os agraciados são exemplos de inspiração e idealismo colocado em prática na defesa da educação de qualidade para todos os brasileiros, como Darcy Riberio assim o fez”, disse a deputada.

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) foi uma das agraciadas com o prêmio Darcy Ribeiro de 2021 por sua interlocução com o governo na proposição de uma agenda positiva para o ensino superior no Brasil.

A Andifes reúne dois centros federais de educação tecnológica, dois institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 69 universidades federais. O presidente da Andifes, Marcus Vinícius David, destacou que a associação tem 32 anos de existência e sempre esteve presente nas discussões sobre políticas de educação superior, o que tem garantido democratizado ensino superior nos últimos anos.

“Hoje mais de 70% dos nossos estudantes vêm de um segmento social cuja a renda per capita familiar é inferior a 1,5 salário mínimo. As universidades mudaram o perfil, estão abertas para todos os segmentos da sociedade. Nós transformamos a sociedade não só com o conhecimento gerado, não apenas com a formação que nós fazemos, não apenas com nossos projetos de extensão, mas também oferecendo pra essas pessoas uma possibilidade real de mudar as suas vidas e as de suas famílias”, disse David.

Também recebeu o prêmio Darcy Riberio o Instituto Península, organização do terceiro setor que atua na área. Fundado em 2011 pela família do empresário Abílio Diniz, trabalha para apoiar a melhoria da carreira docente para que os professores possam ter condições de oferecer educação de qualidade em todo o país.

E a terceira indicada foi a professora Paula Beatriz de Souza e Cruz, diretora da Escola Estadual Santa Rosa de Lima, no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Professora há mais de 30 anos, ela é a primeira diretora transexual de uma escola pública em São Paulo e é reconhecida por seu ativismo em defesa do movimento LGBTQIA+.