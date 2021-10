Comissão discute políticas públicas para a capoeira

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública na sexta-feira (29) para discutir políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da capoeira.

O debate é uma iniciativa da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). Ela destaca a importância sociocultural da prática: "É uma expressão afro-brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música".

Foram convidados para o evento:

- o diretor da Associação de Cultura Afro-Cultura Filhos de Gandhi/SP e Diretor da Liga Mauaense de Capoeira, Mestre Gildásio;

- o cantor e compositor Mestre Tonho Máteria;

- o representante do Grupo Africanamente e membro do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira-RS, Mestre Guto;

- a mestra em Educação e Cultura (UFPA) e cofundadora do Coletivo de Mulheres Bando da Brava, Treinela Lira; e

- o psicólogo e mestre de capoeira Sergio Lima.

A reunião será realizada no plenário 8, a partir das 9 horas.