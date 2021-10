Comissão debate a criação de campanhas para alertar sobre a saúde de adolescentes

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (28) com o tema: "Projeto Outubrinho Rosa e Projeto Novembrinho Azul". O encontro atende requerimento apresentado pelo deputado Dr. Zacharias Calil (DEM-GO).

A ação “Outubrinho Rosa” visa estimular as famílias a procurarem precocemente as redes de atenção à saúde para os cuidados específicos de meninas e adolescentes até 15 anos de idade, para detectar situações de nódulos mamários, amenorreia primária, dores pélvicas, sangramentos e lesões genitais.

Já o “Novembrinho Azul” é voltado para a criança e o adolescente do sexo masculino até 15 anos. O objetivo do projeto é o diagnóstico e tratamento precoces de doenças como fimose, hipospádia, hérnia inguinal, distopia testicular, disfunção urinária e varicocele.

"Nestes moldes, este será o primeiro projeto no país com foco na prevenção da saúde urogenital de meninos", disse o deputado.

O debate será às 14 horas, em local a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, Antônio Rodrigues Braga Neto;

- as cirurgiãs pediátricas Camila Penedo, Cristina Reutter e Karine Furtado Meyer;

- a coordenadora da Comissão de Urologia da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, Lisieux Eyer de Jesus; e

- a presidente da Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, Maria do Socorro Mendonça de Campos.

Veja a relação completa de convidados.