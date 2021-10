Após aumento nos combustíveis, gás de cozinha também deve sofrer reajuste

A Petrobras anunciou ontem aumento no preço da gasolina e no óleo diesel. A justificativa é o preço do barril do petróleo e a alta do dólar, que inflacionam o produto. Com isso, a preocupação dos consumidores agora é em relação ao gás de cozinha. Em outros momentos que a estatal reajustou os combustíveis, o valor do gás de cozinha também subiu.

Conforme o empresário Antônio Loss, da Dalponte Liquigás, a expectativa do setor é por um novo reajuste no início de novembro. Loss destaca que as informações que circulam nos bastidores é que o Governo do Estado vai aumentar em R$ 0,60 o Preço Médio Ponderado Final (PMPF) no botijão de gás de 13kg a partir do dia 1º de novembro.

Com o aumento na gasolina e diesel, o empresário projeta um reajuste da Petrobras no valor final do gás de cozinha também. A média de preço do botijão no país é de R$ 125,00, enquanto em Passo Fundo o gás está sendo vendido a R$ 115,00 na tele entrega e R$ 105,00 na portaria. Loss lembra que sempre que a Petrobras anuncia aumento nos combustíveis, logo o gás também é impactado.

Conforme Loss, o imposto que mais subiu no ano, em relação ao gás de cozinha, foi o estadual. O imposto federal, teve até uma redução em 2021. Somando o imposto estadual e os reajustes da Petrobras chega-se ao alto valor que temos atualmente no produto. O empresário relata que está bem difícil trabalhar, pois mesmo com o botijão sendo vendido a R$ 115,00, a margem de lucro das distribuidoras é mínimo. O aumento nos combustíveis impacta diretamente no trabalho das distribuidoras, no entanto não tem como repassar tudo para o consumidor.

