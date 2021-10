Comissão debate estudo sobre potencial vacina anticocaína que protege bebês em gestação

A Comissão de Seguridade Social e Família promove debate nesta quinta-feira (28) sobre vacina desenvolvida na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que pode proteger mulheres e seus bebês dos efeitos do uso de cocaína durante a gravidez. O debate foi sugerido pelos deputados Francisco Jr. (PSD-GO) e Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ).

Recentemente, foi publicado na Revista Psiquiatria Molecular, do grupo Nature, artigo sobre pesquisa inédita realizada pela UFMG que demonstrou que o uso de uma potencial vacina anticocaína por ela desenvolvida pode proteger grávidas e seus bebês durante a gestação e a amamentação.

Segundo o artigo, “os experimentos em fase pré-clínica mostraram que o medicamento é eficaz para inibir os efeitos da cocaína no cérebro durante a gestação e a amamentação, com produção de anticorpos do tipo IGG".

O professor Frederico Garcia, um dos coordenadores da equipe de pesquisadores, destaca que "o uso de crack e cocaína na gravidez é problema de saúde pública, pois a droga afeta não só o feto, mas a mãe e a criança a médio e longo prazos.

Dessa forma, essa solução inovadora pode beneficiar as novas gerações e oferecer,

de forma inovadora, prevenção primária em saúde mental”.

Na avaliação dos parlamentares que pediram o debate, os resultados iniciais da pesquisa são animadores e merecem a atenção desta Comissão, "especialmente porque um empreendimento dessa magnitude e alcance necessita de investimento público para que os resultados sejam otimizados".

Foram convidados os seguintes professores da UFMG:

- a reitora Sandra Regina Goulart Almeida;

- o diretor da Faculdade de Medicina, Humberto José Alves;

- o titular do Departamento de Saúde Mental, Frederico Duarte Garcia; e

- a titular do Departamento de Saúde Mental, Maila de Castro Lourenço das Neves.

O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido. O público poderá acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.