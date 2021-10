Comissão debate fechamento de agências dos Correios no Rio de Janeiro

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (27) para debater o fechamento de agências dos Correios no Rio de Janeiro.

O debate foi proposto pelo presidente da comissão, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Ele lamenta que, ao longo dos últimos anos, os Correios estejam passando por um processo de redução de suas estruturas físicas de atendimento com agências sendo fechadas no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. "Em geral, os motivos alegados são 'readequação da rede de atendimento e da força de trabalho'. Por isso, é necessário que a sociedade acompanhe as razões pelas quais a estrutura de atendimento está sendo reduzida", ressaltou.

A audiência ocorre às 17 horas, no plenário 9. Foram convidados representantes do Ministério das Comunicações, dos Correios e dos sindicatos dos trabalhadores do setor. Confira a lista completa.