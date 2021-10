Covid-19: Guarulhos tem 120 mil pessoas com 2ª dose da vacina atrasada

Um total de 120.637 pessoas em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19 após o prazo estabelecido, ou seja, elas estão com a vacinação em atraso.

A prefeitura alerta que a ausência da população pode acarretar no vencimento do prazo de validade das vacinas. Segundo dados do município, são 112.491 doses com data de vencimento entre 22 de outubro e 13 de novembro.

“Recebemos do estado as quantidades estabelecidas conforme a demanda, mas os imunizantes não têm um prazo de validade muito longo. À medida que as pessoas não aparecem para tomar a segunda dose ou atrasam demais, há o risco destas vacinas perderem a validade e, como consequência, a utilidade”, disse a diretora da Vigilância em Saúde, Valeska Aubin Zanetti Mion.

Conforme divulgou a prefeitura, até segunda-feira (18), 74.211 pessoas não tinham tomado a segunda dose do imunizante da Pfizer após o prazo estabelecido, além de 28.243 faltosos para a segunda dose da CoronaVac e 18.183 para a Astrazeneca.

Ainda segundo dados do município, Guarulhos aplicou até terça-feira (19) 1.886.559 doses de vacina contra covid-19, sendo 1.040.358 de primeira dose, 773,6 mil de segunda e 37.383 de dose única, além de 35.218 de reforço.

Em relação à população vacinável - acima de 12 anos -, estimada em 1.131.709 pessoas, o município informou que foram 95,3% imunizados com, pelos menos, uma dose e 71,6% completamente imunizados, ou seja, tomaram duas doses ou receberam vacina de dose única.