Esperidião comemora inclusão da presidente da Epagri na lista de empoderadas do agro

O senador Esperidião Amin (PP-SC) parabenizou Edilene Steinwandter, por estar na lista das 100 mulheres empoderadas do agronegócio no mundo, segundo ranking da revista Forbes - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (20), o senador Esperidião Amin (PP-SC) parabenizou a presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Edilene Steinwandter, por estar na lista das 100 mulheres empoderadas do agronegócio no mundo, segundo ranking da revista Forbes.

— Isso é muito significativo, num estado que tem na agroindústria, baseada na pequena propriedade, que precisa de pesquisa e extensão rural [...] que uma mulher, a primeira a dirigir essa empresa, de tantos e tão bons serviços prestados a Santa Catarina [...], seja uma das homenageadas pela revista Forbes nessa lista internacional, comemorou.

Esperidião Amin lembrou que o nome de Edilene Steinwandter se soma ao de outras catarinenses que, ao longo da história, se destacaram por seus trabalhos.

— A começar pela nossa padroeira, Catarina de Alexandria, Anita Garibaldi, Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil e professora, autora do primeiro projeto, que dava ao dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa D'ávila, como sendo o dia do professor, lembrou.