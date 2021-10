Congresso Nacional recebe projeção de frases e fotos para conscientizar sobre o câncer de mama

O Congresso Nacional receberá projeções para lembrar o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, celebrado nesta terça-feira (19). Serão projetadas frases de conscientização, além de fotos de personalidades que venceram a doença. As fotos são parte da exposição Simplesmente Amor, que está no Anexo 1 do Senado Federal até o dia 29 de outubro.

A ação faz parte da campanha Na luta contra o câncer de mama, promovida pela Recomeçar - Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, como parte das celebrações do Outubro Rosa. A iluminação foi solicitada pelos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Leila Barros (Cidadania-DF), com o apoio da Procuradoria da Mulher e da deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC).

A senadora destacou a importância da ação para divulgar os direitos da mulher.

— Essa campanha tem por objetivo sensibilizar a população quanto à importância da prevenção, tanto do câncer de mama, quanto do câncer do colo uterino, além de divulgar os direitos assegurados pela Lei Federal nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento desses cânceres no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS — explica.

Já o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) reforçou a importância da prevenção para aumentar as chances de cura.

— A intenção é que todos enxerguem a importância da prevenção, do autocuidado. Enquanto médico, eu me vejo no dever de alertar que, quanto mais rápido o tratamento começar, maiores as chances de cura. No Poder Legislativo, desejamos ainda transmitir a mensagem de esperança. É possível vencer o câncer e recomeçar a vida — afirma.

As frases a serem projetadas são:

Outubro Rosa;

Luta contra o câncer de mama;

1 em cada 12 mulheres terá câncer de mama;

66 mil mulheres serão diagnosticadas em 2021;

95% de chance de cura se descoberto cedo;

Segunda causa de morte em mulheres;

Faça o diagnóstico precoce;

Fique atenta aos fatores de risco;

40% dos cânceres diagnosticados são avançados;

Conheça seu subtipo molecular de câncer de mama.

Câncer de mama

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) afirma que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo. Sua estimativa é que 625 mil casos novos de câncer serão descobertos neste ano só no Brasil. Entre os novos casos, os cânceres de próstata em homens e de mama em mulheres serão os mais comuns, perdendo só para o câncer de pele não melanoma.

Joana dos Anjos, da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, fala da relevância dessa ação que, ao mostrar mulheres que venceram a doença e resgataram a sua autoestima após a mastectomia, acaba por encorajar outras mulheres a buscarem diagnóstico precoce e tratamento.

— Os principais motivos para a mulher adiar o exame preventivo do câncer de mama estão na desinformação e no medo da mutilação da mama. Para estimular a procura pelo exame preventivo é necessário alertar sobre as consequências do diagnóstico tardio, bem como mostrar as possibilidades de tratamentos eficazes curadores e reparadores — relata.