Cascavel (PR) poderá contratar empréstimo externo de U$ 27,5 milhões

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (19) uma proposta do Poder Executivo que autoriza o município de Cascavel (PR) a contratar empréstimo de U$ 27,5 milhões com o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O dinheiro deve ser usado para financiar o programa de desenvolvimento do município.

A MSF 42/2021, relatada pelo senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), segue para votação em Plenário. A CAE aprovou um requerimento de urgência para que a matéria seja votada ainda na tarde desta terça-feira pelo conjunto dos senadores.

— Os recursos serão aplicados em um programa que tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população da cidade de Cascavel, por meio de investimento em saneamento, mobilidade urbana e ações socioambientais — explicou Oriovisto Guimarães.

O Ministério da Economia concordou com a operação e declarou que o município não tem débitos em atraso ou pendências com a União, estando na categoria “A” no ranking de capacidade de pagamento, da Secretaria do Tesouro Nacional. O empréstimo será feito com garantia da União, e Cascavel terá que oferecer contra garantias.