Comissão entrega diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós nesta quinta-feira

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (21) a cerimônia de entrega do diploma "Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós". O evento será realizado no plenário 14, às 10 horas.

Devido às medidas de segurança adotadas na Casa por causa da pandemia de Covid-19, a entrada será restrita às agraciadas, aos parlamentares e demais convidados autorizados.

Serão agraciadas:

- a atual secretária nacional de Políticas para as Mulheres e presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, Cristiane Britto;

- a ativista pelos direitos das empregadas domésticas, fundadora de federação e confederação em prol da categoria, Lenira Maria de Carvalho (in Memoriam);

- a desembargadora e atual Coordenadora Estadual da Mulher em Situação de

Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Salete Sommariva;

- a fundadora do projeto “Costurando Sonhos”, que capacita e certifica mulheres da comunidade local em situações de extrema vulnerabilidade social, Suéli do Socorro Feio; e

- A médica, falecida em março deste ano, aos 90 anos, fundadora da Associação

Alagoana Pró-Mulher, Terezinha Ramires (in memoriam).

Saiba mais sobre as agraciadas.

Carlota Pereira de Queirós

Carlota Pereira de Queirós, que dá nome à premiação anual concedida pela Câmara a mulheres reconhecidas pelo trabalho em defesa dos direitos femininos, foi médica, escritora, pedagoga e política brasileira. Ela foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal e ajudou a redigir a Constituição de 1934.