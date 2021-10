Dia D da multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos será neste sábado, dia 16

Crianças e adolescentes menores de 15 anos têm um importante compromisso neste sábado (16/10). Será realizado em todo o país o Dia D da campanha de multivacinação. A mobilização nos municípios é para abertura extraordinária de postos para atualizar a caderneta de vacinação desse segmento da população. Os horários e postos abertos variam entre as cidades.

A estratégia tem por objetivo colocar em dia doses que estejam em atraso. A pandemia de Covid-19 acentuou em 2020 a queda na procura por essas vacinas de rotina, conforme dados da Secretaria da Saúde (SES). Isso abre uma maior possibilidade de que algumas doenças consideradas erradicadas possam voltar a circular ou aquelas que vinham com baixos índices aumentem.

A campanha se iniciou em 1º de outubro e irá até o dia 29 deste mês. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacinas até os sete anos de idade e outras oito até os 15 anos. Mais de 2 milhões de pessoas no Estado fazem parte desse grupo de menores de 15 anos.

Queda nos índices de vacinação

“Na medida em que as doenças passam a não circular mais, justamente porque se mantiveram elevadas coberturas vacinais, principalmente a partir dos anos 2000, muitas doenças passaram a ser desconhecidas, fazendo com que algumas pessoas não tenham noção do perigo representado por elas”, afirma Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

Tani destaca que houve um agravamento desse quadro em virtude da pandemia de Covid-19 e que o atual momento enfrentado reforça ainda mais a importância em ter a vacinação em dia. “Com o retorno gradativo à rotina, as crianças estão voltando a frequentar as escolinhas e as doenças podem reaparecer também, já que os vírus podem circular novamente em função das baixas coberturas vacinais desse público”, explica.

Índices baixos de vacinação aumentam os riscos para doenças imunopreveníveis, como coqueluche, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, meningite meningocócica e pneumocócica, gastroenterite por rotavírus, hepatites A e B, entre outras.

Considerando 10 das vacinas previstas até o primeiro ano de idade, em nenhuma delas foi alcançada a meta de vacinação de atingir ao menos 95% do público da idade preconizada nos últimos quatro anos, sendo que em 2020 nenhuma ficou acima dos 90%.

Os dados de 2021 ainda são parciais porque as vacinas de rotina têm prazo de até seis meses para que o município registre as aplicações no sistema do Programa Nacional de Imunizações (PNI).