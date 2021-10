Para Dário Berger, alta da inflação ‘acende sinal amarelo’ para a equipe econômica

Em pronunciamento nesta quinta-feira (14), o senador Dário Berger (MDB-SC) manifestou preocupação com a alta dos preços dos alimentos, que afeta principalmente a população mais pobre. De acordo com o parlamentar, essa percepção ficou ainda mais nítida após conversas com pessoas de todas as regiões de Santa Catarina, estado que ele representa.

Dário destacou que a inflação acumulada nos últimos 12 meses atingiu a casa dos dois dígitos, chegando a 10,25%. Ao lembrar que a inflação eleva o custo da cesta básica e afeta o cotidiano da população, ele declarou que o “sinal amarelo está aceso" para alertar a equipe econômica do governo federal.

O senador ressaltou que, em Florianópolis, a cesta básica custa R$ 659, tornando-se a mais cara do país.

— Um trabalhador de Florianópolis que recebe um salário mínimo de mil e poucos reais vê 63% do seu salário indo embora apenas para comprar os alimentos básicos. Isso é comum de se ver, o que é inaceitável. Estamos chegando ao ponto de não mais se saber quanto pagaremos por cada tipo de alimento, pois, a cada dia, o supermercado apresenta uma surpresa negativa de aumento de preços. Diante disso, o governo federal precisa começar a focar naquilo que realmente é prioridade ou caminharemos para o abismo — alertou.