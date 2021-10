Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Londrina recebe voto de aplauso após pedido de Arns

Em pronunciamento nesta quinta-feira (14), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) solicitou voto de aplauso ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, localizado na cidade de Londrina (PR). Ele destacou que haverá uma série de comemorações pelos 70 anos como paróquia e 25 anos como santuário. O pedido foi acatado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

— Diz a história e o relato de pioneiros que Benjamin Nalin, morador do então recém-inaugurado bairro Vila Nova [em Londrina], construiu uma capela em honra à Nossa Senhora Aparecida. Isso porque uma de suas filhas havia ficado doente e, se ela melhorasse, ele prometera erguer a capela — contou Arns.

O senador afirmou que, a partir de então, a devoção foi aumentando, assim como a própria cidade de Londrina (fundada oficialmente em 1934, mas que, ressaltou ele, recebia imigrantes desde o final da década de 1920).

Arns disse que a contribuição do santuário para o desenvolvimento das pessoas do bairro e da comunidade é “inestimável”. Ele lembrou que o bairro Vila Nova se tornou uma das áreas mais tradicionais da cidade, com ruas movimentadas, universidades e até quartel do corpo de bombeiros.