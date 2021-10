Audiência vai debater ações da Secretaria do Patrimônio da União

Fabiana Rodopoulos, secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da União - (Foto: Agência Brasil)

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na quarta-feira (20) para debater as ações da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia, para o biênio 2021/2022. Entre os convidados estão a titular da secretaria, Fabiana Rodopoulos, e prefeitos de mais de 30 municípios brasileiros.

A reunião foi solicitada pelo deputado José Priante (MDB-PA), que quer debater o Programa SPU+, lançado em dezembro de 2020. O parlamentar explica que o programa foi criado para organizar todo o sistema de imóveis da União, permitindo que sejam vendidos, cedidos ou permutados. "Um dos pilares do SPU+ é destinar bens para atender políticas públicas e racionalizar o uso e a ocupação dos ativos federais", diz Priante.

A audiência ocorrerá no plenário 14, a partir das 8h30, e poderá ser acompanhada ao vivo e de forma interativa no site e-Democracia.

Confira a lista completa de convidados