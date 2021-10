Comissões debatem inclusão de perguntas sobre autismo no Censo Demográfico

Projeto de atendimento a crianças do espectro autista no Pará - (Foto: Bruno Cecim/Agência Pará)

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e de Seguridade Social e Família, da Câmara dos Deputados, realizam audiência pública conjunta nesta terça-feira (19) sobre a inserção de perguntas sobre o autismo no Censo Demográfico Nacional 2020, adiado em razão da pandemia.

O debate será às 14 horas, no plenário 12, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

As deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Tereza Nelma (PSDB-AL), que pediram a audiência, afirmam que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo que aproximadamente dois milhões somente no Brasil.

Políticas públicas

A Lei 13.861/19 determina que sejam inseridas perguntas específicas sobre o

autismo no Censo Demográfico Nacional de 2020. "Em razão da pandemia da Covid -19 a pesquisa foi adiada, e até o momento não é sabido quais as medidas adotadas para a aplicabilidade do referido diploma legal e a data em que será realizado", observam as deputadas.

Para elas, sem o Censo não será possível realizar políticas públicas para a comunidade autista, "que hoje aguarda tratamento em filas intermináveis do SUS por anos, e nem de longe tem todos os profissionais necessários para o acompanhamento adequado, pois não existe uma política pública definida".

Debatedores

Confirmaram presença na audiência a diretora de Pesquisas do IBGE, Maria Lucia França Pontes Vieira; a dra. Nayara Barbalho, da Comissão Especial de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo do Pará; e a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoas com Autismo, Marlla Mendes de Sousa.

