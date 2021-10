ANS nomeia especialista para assumir direção técnica na Prevent Senior

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nomeou a fisioterapeuta e especialista em gestão em saúde Daniela Kinoshita Ota para atuar como diretora técnica na operadora Prevent Senior. A nomeação foi anunciada nesta quinta-feira (14).

Segundo a ANS, Daniela Ota passa a fazer um acompanhamento dentro da operadora com o objetivo de traçar o diagnóstico da situação e identificar anormalidades que possam colocar em risco a assistência aos beneficiários e que deverão ser corrigidas.

A partir desse diagnóstico, a operadora deverá elaborar um Programa de Saneamento Assistencial (PSA), definindo as ações, os responsáveis e os prazos para a realização das atividades. O regime de direção técnica tem duração máxima de 365 dias e é concluído com a apresentação de um relatório feito pela diretora técnica. Esse relatório é encaminhado para a ANS, que define, então, as medidas a serem adotadas.

“Vale ressaltar que não se trata de uma intervenção, pois a ANS não interfere na gestão da operadora, mas de um acompanhamento com análises permanentes de informações e definição de metas a serem cumpridas pela operadora. O processo de acompanhamento não altera em nada o serviço de atendimento aos beneficiários, que deverá ser mantido normalmente e em tempo oportuno”, salientou a agência.