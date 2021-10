Comissão promove seminário sobre transição energética

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (19) o seminário "Mineração, transição energética e clima". O seminário foi proposto pelo deputado Édio Lopes (PL-RR), presidente da comissão. Ele afirma a pesquisa e o desenvolvimento de estudos na busca da melhor eficiência de novas energias limpas é cada vez maior e tem grande participação no engajamento do trabalho integrado do setor público e privado.

"Ao tempo que cumpre louvar os progressos obtidos, deve-se reconhecer que ainda há muito espaço para aumentar a contribuição do setor mineral e das energias limpas para a expansão de nossa economia e para o desenvolvimento sustentável nosso País", afirma.

Foram convidados para participar como expositores pesquisadores e representantes do governo e de empresas do setor mineral e de energia limpa, como o Ministério de Minas e Energia, o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o Serviço Geológico do Brasil – CPRM; a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, entre outras. Confira aqui a programação completa do seminário.

O evento será realizado no plenário 13, às 14 horas, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.