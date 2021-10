Centro de Estudos discute como financiar a recuperação do País no pós-pandemia

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) realiza audiência pública nesta terça-feira (19) sobre o tema: "Crédito, juros e financiamento para a recuperação e o Desenvolvimento".

O debate será realizado às 9 horas, em plenário a ser definido, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O encontro vai subsidiar o estudo do Cedes intitulado "Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-Pandemia", que tem como relatores os deputados Da Vitória (Cidadania-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO).

"No atual cenário de consideráveis dificuldades de arrecadação, pairam inquietações sobre o financiamento para a reestruturação necessária para um novo desenvolvimento do País e também quanto à manutenção de toda a sua infraestrutura e quanto às demandas pelos serviços públicos", observam os relatores do estudo.

Debatedores

Foram convidados para o debate:

- o diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk;

- o economista e ex-presidente do BNDES, André Lara Resende;

- o economista e ex-diretor executivo do FMI, Paulo Nogueira Batista Junior;

- o presidente da Associação dos Funcionários do BNDES, Arthur Koblit;

- a professora da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, Carmem Feijó;

- o professor do Departamento de Economia da UnB, José Luis Oreiro.