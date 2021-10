CCJ aprova título de capital do churrasco para Lagoa Vermelha

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (14), o Projeto de Lei 2436/19, do Senado, que confere ao município gaúcho de Lagoa Vermelha o título de “Capital Nacional do Churrasco”.

O relator, deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), apresentou parecer pela constitucionalidade da proposta, que tramitou em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para sanção presidencial, a menos que haja um recurso para votação pelo Plenário da Câmara.

Segundo o relatório de Gonçalves, Lagoa Vermelha tradicionalmente promove a Festa Nacional do Churrasco, e é reconhecida por seus habitantes e visitantes como a capital do churrasco, “um churrasco com as características mantidas, como assar na brasa, em espetos de madeira e com cortes diferenciados”.