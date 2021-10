Audiência analisa projeto que permite venda de medicamentos em supermercados

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discute na próxima segunda-feira (18) a proposta que autoriza supermercados e estabelecimentos similares a vender medicamentos que dispensam receita médica.

O Projeto de Lei 1774/19 foi apresentado pelo deputado Glaustin da Fokus (PSC-GO) e pretende facilitar o acesso da população a esses medicamentos.

O debate foi sugerido pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP), que é a relatora da proposta.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João;

- o presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, Jorge Raimundo;

- um representante do Ministério da Saúde;

- um representante da Agência de Visgilância Sanitária (Anvisa);

- um representante da Associação Brasileira de Supermercados (Abras); e

- um representante da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 7.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.