Comissão discute dificuldades no acesso a benefícios do INSS

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados se reúne na quinta-feira (14), às 15h30, para debater a dificuldades de acesso e recebimento de benefícios previdenciários do INSS.

De acordo com o deputado Leo de Brito (PT-AC), que pediu a realização da audiência pública, a promessa de facilitação no acesso aos benefícios por meio da ferramenta digital "Meu INSS" não se cumpriu. "O perfil dos cidadãos que buscam os serviços públicos de assistência social e benefícios são de pessoas urbanas e rurais com baixa renda, idosos, enfermos e deficientes. Essas pessoas, em regra, não possuem acesso às tecnologias", disse.

Foram convidados para o debate:

o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim;

o secretário da Previdência do Ministério da Previdência Social, Narlon Gutierre Nogueira;

o chefe da Defensoria Pública da União no Acre (DPU), Matheus Alves do Nascimento;

a representante do Instituto dos Advogados Previdenciários (Iape) / Acre, Gracileidy Almeida da Costa Bacelar;

o representante do Iape / Santa Catarina, Michele Barreto Cattaneo;

o advogado, professor PhD em direito previdenciário e presidente do Iape, Hélio Gustavo Alves;

a representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriana Bramante; e

a advogada e professora de direito previdenciário Thaís Riedel

O debate será realizado no plenário 12.