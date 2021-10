Audiência discute combate ao câncer de mama em mulheres jovens

As comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Seguridade Social e Família, e de combate ao câncer discutem nesta quinta-feira (14) o enfrentamento do câncer de mama nas mulheres de 18 a 49 anos.

Segundo o Inca, o câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens e sua incidência começa a ser mais expressiva a partir dos 40 anos.

O debate integra a programação do Outubro Rosa, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados A campanha mundial de conscientização tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. O câncer de mama só fica atrás do câncer de pele não melanoma.

A deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), que pediu a realização do debate, ressalta que existem vários tipos de câncer de mama. “Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico”, afirma a parlamentar.

Tereza Nelma, ela mesma paciente oncológica, lembra ainda que a pandemia de Covid-19 dificultou ainda mais o acesso ao diagnóstico e tratamento.

Debatedores

Foram convidados para discutir o assunto com as deputadas, entre outros:

- a diretora do Departamento de Atenção Especializada em Temática do Ministério da Saúde, Maíra Botelho;

- o mastologista e cancerologista do Hospital Meridional (Serra/ES), Nelson Luiz Nunes de Faria;

- um representante do Instituto Nacional de Câncer (Inca);

- um representante do Instituto Lado a Lado.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 14.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.