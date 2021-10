Cancelado debate sobre critérios para compra de tratores com verbas do Orçamento

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta quarta-feira (13) para discutir a execução orçamentária definida com o identificador Resultado Primário 9 (RP9), correspondente aos anos de 2020 e 2021.

O deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG), que havia proposto a realização da audiência, lembra que, desde abril de 2021, houve a entrega de tratores e equipamentos agrícolas comprados pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) a partir de verbas do Orçamento, para alguns estados e municípios.

"Contudo, temos algumas dúvidas a respeito de quais cidades foram contempladas, quem definiu o critério de distribuição dos tratores e equipamentos agrícolas e o quantitativo que cada estado e cidade recebeu", disse o deputado.

A comissão ainda não remarcou o debate.