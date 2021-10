Lira reafirma aos parlamentos do G-20 o compromisso da Câmara com pauta ambiental

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reafirmou o compromisso dos deputados com a agenda ambiental. Lira participou da Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G-20, em Roma (Itália), nesta quinta-feira (7). Segundo ele, à medida em que a vacinação avança do mundo, é preciso pensar na retomada econômica e no cumprimento dos compromissos ambientais.

“Nenhum país conhece melhor o valor de conciliar esses dois objetivos que o Brasil. Somos conhecidos por ser uma das grandes economias emergentes do mundo, e também por abrigar algumas das paisagens naturais mais exuberantes do planeta. Queremos que essas continuem a ser nossas qualidades de destaque”, afirmou Lira.

Segundo ele, os empresários brasileiros têm consciência de que a intensificação das mudanças climáticas só traria prejuízos ao desenvolvimento econômico do País. Para ele, o Brasil tem condições de conciliar o desenvolvimento econômico e o respeito à biodiversidade. O presidente lembrou que a Câmara, mesmo aprovando projetos de combate à pandemia, tem buscado votar propostas em defesa da sustentabilidade.

“A Câmara também vem buscando aprimorar a matriz energética brasileira. Está em deliberação e deve ser aprovado ainda este ano projeto que regulará o mercado brasileiro de créditos de carbono. Além disso, já foi aprovado, e agora está sob exame do Senado brasileiro, um projeto que regula e incentiva a instalação de pequenas centrais geradoras de energia a partir de fontes limpas e renováveis”, explicou Lira.

Por fim, Lira destacou que as metas ambientais que o mundo se propõe só serão alcançadas se forem implementadas com foco nas pessoas, apoiando sua adaptação à nova economia, criando empregos verdes e ampliando as oportunidades para todos.

“O Brasil quer apoiar e ser apoiado pela comunidade internacional na construção de um futuro melhor para esta e para as próximas gerações. A pandemia mostrou que desafios globais só podem ser superados pela cooperação de todos, sem deixar ninguém para trás”, disse o presidente.