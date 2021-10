Comissão de Fiscalização discute aumento de queimadas no Acre

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na quarta-feira (13) para discutir as queimadas no Acre. O debate foi pedido pelo deputado Leo de Brito (PT-AC).

Segundo o deputado, o Acre se encontra em estado de alerta ambiental por conta das queimadas na região. Atualmente, são mais de mil focos de calor, com aumento de 137% dos incêndios ambientais nas áreas urbanas no Estado em um ano.

"Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), baseados em satélites, apontam que o estado do Acre registrou 2.140 focos de incêndios até 17 de agosto. O número já é maior do que todo o acumulado do ano passado no mesmo período, que fechou com 1.641 ocorrências – um aumento de 30% nos

meses avaliados. Os números deste ano só ficam atrás de 2019, quando foram

2.240 registros durante o período", observou Leo de Brito.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência o coordenador do Grupo de Estudos e Serviços Ambientais da Universidade Federal do Acre (UFAC), Alejandro Antonio Fonseca Duarte; e o secretário de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre, Geraldo Israel Milani de Nogueira. Veja a lista completa de convidados.

Hora e local

O debate será realizado no plenário 11, às 10 horas.