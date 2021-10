Comissão de Meio Ambiente debate propostas que o Brasil levará à COP-26

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados discute nesta sexta-feira (8) projetos e propostas que o Brasil levará à Conferência do Clima COP-26, acontece de 1º a 12 de novembro, na Escócia, com a participação de quase 200 países.

O debate foi sugerido pelos deputados Camilo Capiberibe (PSB-AP) e Neri Geller (PP-MT).

Alguns dos temas críticos de negociação na COP-26, segundo Capiberibe, dizem

respeito à conclusão do chamado livro de regras do Acordo de Paris, que são orientações para implementação do tratado no âmbito da convenção.

"O fechamento dessas pendências contribuirá para o atingimento do objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento bem abaixo dos 2ºC, com esforços para não ultrapassar 1,5ºC de aumento da temperatura até o fim do século", afirma o deputado.

Neri Geller ressalta a importância da energia solar na redução da emissão de gases de efeito estufa. "Nos últimos anos, a energia solar evitou a emissão de 2,7 milhões de toneladas de CO2, contribuindo para o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares, entre outros:

- a diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Impa), Ane Alencar;

- o diretor de Conhecimento da SOS Mata Atlântica, Luis Fernando Guedes Pinto;

- o presidente-executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia.

Confira a lista completa de convidados

A audiência será realizada a partir das 9 horas, no plenário 6.

Os interessados poderão acompanhar o debate, ao vivo, pelo portal e-Democracia, inclusive, enviando perguntas, críticas e sugestões aos convidados.