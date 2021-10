Suspensa temporariamente a sessão de votações do Plenário da Câmara

Foi suspensa a sessão deliberativa virtual do Plenário da Câmara dos Deputados desta quinta-feira (7). Segundo o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), a ideia é permitir que a comissão especial sobre a chamada PEC dos Precatórios possa votar o parecer do relator, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Essa PEC, enviada ao Congresso pelo Poder Executivo, muda as regras para o pagamento de precatórios (dívidas do governo com sentença judicial definitiva). Somente os precatórios de até 60 salários mínimos, hoje R$ 66 mil, sempre serão quitados à vista.

Mais informações a seguir.