Jerônimo Georgem explica o porquê de decidir não concorrer em 2022

No programa Tribuna Popular do último sábado,02, o jornalista Jalmo Fornari entrevistou o Deputado Federal Jerônimo Georgen, que anunciou recentemente que não irá concorrer a nenhum cargo politico no ano de 2022.

Jerônimo explicou na conversa que sua intenção era concorrer ao governo do estado, no entanto como o partido fechou questão para a pré-candidatura do senador Luís Carlos Heinze, ele se colocou a disposição para disputar uma vaga ao senado. Novamente o partido tinha outros planos e decidiu segurar a vaga para oferecer a outro partido em uma possível coligação. Diante disso e não tendo a intenção de concorrer novamente a Câmara dos Deputados, ele decidiu que não iria para o próximo pleito.

Único parlamentar da Câmara Federal com domicilio eleitoral na Região Celeiro, Jerônimo, que é natural de Santo Augusto, disse que entende e que está tranquilo em relação a decisão tomada pelo partido e que respeita as conjuntaras que levaram a essa situação, mas também disse que se considera preparado para voos maiores e seu projeto pessoal não permite que ele tente mais uma vez a vaga na Câmara, mesmo tendo uma eleição, teoricamente, assegurada.

Jerônimo Georgen tem dois mandatos como deputado estadual e outros três como deputado federal, sendo sempre um dos mais votados do Progressista gaúcho.

Na entrevista ele afirmou que não quer ter a política como único meio de vida e como, neste momento, não há possibilidades de buscar cargos maiores prefere partir para a iniciativa privada e atuar como advogado, já que essa é a sua profissão.

Sobre o futuro o deputado disse que não descarta voltar em 2026, se seu nome ainda estiver em relevância no cenário estadual, mas reiterou que novamente só aceitaria um retorno em caso de disputa para os cargos de governado ou senador.

Perguntado se poderia voltar atrás da sua decisão ou se em um segundo momento o partido votasse atrás e decidisse indica-lo para o senado, se ele aceitaria, ele afirmou que não, já que em seu plano seria possível construir uma candidatura vitoriosa começando agora e que assumir em cima da hora minimizaria sua chances de vitória e ele não entraria numa disputa para perder.

